Багдад, , 15:40 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди посетил Иракский Курдистан с официальным визитом, об этом 11 января сообщает Kurdistan24.

Примечательно, что визит состоялся впервые с момента вступления в должность главы правительства в конце 2018 года.

Абдул-Махди провел переговоры с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, стороны обсудили пути улучшения отношений между двумя сторонами, несколько испортившихся после курдского референдума о независимости в сентябре 2017 года.

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра страны подал в отставку после акций протеста в Ираке, однако продолжает занимать указанный пост до того момента, пока парламент страны не изберет нового главу правительства.

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