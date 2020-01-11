Сухум, 11 января 2020, 15:57 — REGNUM Уголовное дело в связи с акциями протеста в Сухуме, переросшими в беспорядки, завела прокуратура города. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Уголовное дело было возбуждено 10 января прокуратурой города Сухум по факту массовых беспорядков, которые имели место в городе 9 января и сопровождались погромами и уничтожением имущества.
В результате массовых беспорядков группой лиц были захвачены правительственные здания в которых располагается администрация президента Абхазии.
Для расследования дела создана специальная следственно-оперативная группа.
Ранее ИА REGNUM сообщало о начале проведения правоохранительными органами Абхазии ряда мероприятий по установлению личностей организаторов и участников массовых беспорядков в Сухуме.