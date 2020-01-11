Сухум, , 15:57 — REGNUM Уголовное дело в связи с акциями протеста в Сухуме, переросшими в беспорядки, завела прокуратура города. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

Уголовное дело было возбуждено 10 января прокуратурой города Сухум по факту массовых беспорядков, которые имели место в городе 9 января и сопровождались погромами и уничтожением имущества.

В результате массовых беспорядков группой лиц были захвачены правительственные здания в которых располагается администрация президента Абхазии.

Для расследования дела создана специальная следственно-оперативная группа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале проведения правоохранительными органами Абхазии ряда мероприятий по установлению личностей организаторов и участников массовых беспорядков в Сухуме.