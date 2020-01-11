Киев, , 15:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана официальных извинений и компенсации в связи с уничтожением ракетой Boeing 737 со 176 людьми на борту, об этом 11 января он написал на своей официальной странице в Facebook.

«Утро сегодня не будет добрым, но оно принесло правду. Иран признал свою вину. Но мы настаиваем на полном признании. Мы ожидаем от Ирана возвращение тел погибших, выплату компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», — отметил Зеленский.

Напомним, украинский самолет был сбит иранскими вооруженными силами в небе над Исламской Республикой 8 января 2020 года. Тегеран признал свою вину, подчеркнув, что произошла трагическая ошибка.

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