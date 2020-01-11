Сухум, , 15:19 — REGNUM Проведение ряда мероприятий для установления личностей участников массовых беспорядков начала служба Госбезопасности совместно с Генеральной прокуратурой и МВД Абхазии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Совбеза Республики.

Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей организаторов массовых беспорядков и погромов в административных правительственных зданиях в Сухуме.

Кроме того, устанавливаются лица, причастные к хищению служебного оружия из оружейных комнат в здании администрации президента.

Также устанавливаются личности иностранных граждан, которые могли прибыть в Абхазию специально для организации противоправной деятельности и дальнейшего участия в ней с целью дестабилизации обстановки в Республике.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обострении общественно-политической ситуации в Абхазии в связи с недовольством оппозицией результатами президентских выборов, которые выиграл действующий президент страны Рауль Хаджимба. Власти Абхазии заявили, что в организации беспорядков в стране могли принять участие граждане Украины.

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