Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и Конгресс страны не смогли предотвратить утечку американского оружия террористам, об этом 10 января сообщает издание National Interest.

Вооружение досталось «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей в Йемене, от военных Саудовской Аравии и ОАЭ, осуществляющих интервенцию в стране.

Как отмечают колумнисты издания, Эр-Рияд сознательно вооружает американской техникой некоторые суннитские группировки, в том числе и террористические, с целью изменения баланса сил в регионе.

Несмотря на то, что кризис в Йемене напрямую не угрожает Соединенным Штатам, оружие, задействованное в нем может распространиться по всему региону и тогда ситуация может измениться.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco