Берлин, , 15:20 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Иран принять меры после того, как власти страны признались в непреднамеренном уничтожении украинского самолета Boeing 737, об этом 11 января сообщает издание Funke Mediengruppe.

«Теперь следует принять соответствующие меры, чтобы эта ужасная катастрофа больше не повторилась», — подчеркнул Маас в интервью изданию.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Германии отметил, что в настоящее время думает о семьях погибших в самолете, сбитом в воздушном пространстве Ирана.

Напомним, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским военным базам в Иране, в ходе атаки по трагической случайности над территорией Исламской Республики был сбит украинский самолет, все находившиеся на борту люди погибли.

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