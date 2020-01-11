Сухум, , 15:18 — REGNUM Решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии по делу о президентских выборах было вручено представителями оппозиции главе Центральной избирательной комиссии Тамазу Гогии. Об этом 11 января сообщает Sputnik Абхазии.

Шестеро депутатов парламента вместе с экс-кандидатом в президенты Алхасом Квицинией прибыли в ЦИК, чтобы лично принести решение Верховного суда об отмене результатов президентских выборов, прошедших в Абхазии осенью 2019 года.

Гогия отметил, что, согласно протоколу, данный документ в ЦИК должен был доставить курьер Верховного суда. На это Квициния ответил, что делегация от оппозиции приняла решение лично прийти к главе ЦИК для того, чтобы «ускорить процесс».

ЦИК официально зарегистрировал документ, после чего была проведена короткая встреча главы ЦИК и представителей оппозиции. По её итогам Квициния заявил, что оглашение даты новых президентских выборов в Абхазии состоится не позднее 13:00 13 января.

В свою очередь, глава ЦИК Гогия подтвердил слова Квицинии, отметив, что любое решение суда должно быть исполнено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Абхазии признали решение Верховного суда Республики незаконным, вынесенным с грубыми нарушениями действующего законодательства.

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