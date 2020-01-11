Доха, , 15:17 — REGNUM Трёхдневный траур объявили в своих странах в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом 11 января сообщают пресс-службы глав Египта и Катара.

Эмир Катара отметил, что покойный султан Кабус был великим лидером и руководствовался в правлении «мудростью, справедливостью, взвешенностью и беспристрастностью», а также призывал к диалогу и держался в стороне от насилия и экстремизма. В связи с кончиной султана Кабуса бен Саида эмир Катара объявил в стране траур, который продлится три дня.

Администрация президента Египта распространила заявление главы государства, согласно которому в связи с кончиной султана Омана в Египте объявлен трёхдневный траур.

В свою очередь, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Саид и наследный принц Мухаммед бен Сальман также выразили соболезнования и поддержку народу Омана в связи с кончиной султана Кабуса, траур в стране объявлен не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе из жизни после продолжительной болезни султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Он ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Правящей семье удалось после смерти главы государства быстро прийти к согласию по поводу кандидатуры нового султана. Им стал экс-министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид.

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