Киев, , 14:28 — REGNUM Несмотря на признание Ираном своей вины, все следственные действия по крушению украинского самолета компании МАУ должны быть завершены, заявил 11 января депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность», экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Каждый шаг относительно крушения самолета должен быть установлен «поминутно», призвал украинский депутат. Также он перечислил основные вопросы, на которые должно ответить расследование.

«Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов… И главное, что следует логически — не покрывает руководство Ирана своего стратегического партнера и поставщика? Потому Тор-М1, который назван средством атаки, имеет российское происхождение», — подчеркнул Арьев.

Резюмируя, депутат заявил, что украинская власть должна настаивать на завершении следствия, не доверять Ирану, даже после признания, и настаивать на допуске международной группы.

«Главное — не бояться добиваться правды», — призвал Арьев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Иран признал, что украинский самолет компании МАУ был «по ошибке» сбит иранскими военными. После этого ряд украинских экспертов и политиков заявили, что Киев должен интересоваться участием Москвы в крушении самолета.