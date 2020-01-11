Анкара, , 15:17 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции опубликовало заявление об успешном завершении спецоперации против Рабочей партии Курдистана (РПК), проходившей на юго-востоке страны, об этом 11 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по борьбе с курдскими повстанцами началась в августе 2019 года, за этот период вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 144 человека.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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