Тегеран, , 14:03 — REGNUM Командующими аэрокосмическими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что к трагедии украинского Boeing 737 привела ошибка одного конкретного человека — командира расчета зенитно-ракетного комплекса, который принял неверное решение в крайне напряженной ситуации. Об этом генерал заявил сегодня, 11 января, на пресс-конференции.

По словам Хаджизаде, после того как иранские силы нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке, Исламская республика ожидала полномасштабной войны с Соединенными Штатами. Обстановка была очень напряженной.

В этот момент события развивались хаотично и иранскому командованию поступали сообщения о запуске американских крылатых ракет по целям в Иране.

Командир расчета ЗРК, дислоцированного в столичном регионе, получил информацию о крылатой ракете, но не получил четких указаний от командования. Возникли проблемы со связью, возможно, по причине радиоэлектронных помех.

У командира расчета было всего 10 секунд на принятие решения. Он принял неправильное решение.