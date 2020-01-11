Киев, , 14:06 — REGNUM Украинский эксперт Сергей Фурса призывает официальный Киев после ситуации со сбитым в Иране самолетом верить союзникам.

Об этом он заявил в своем комментарии 11 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хотелось бы теперь, чтобы в будущем, когда у президента был выбор, верить союзникам, США, Канаде и Австралии или прислушиваться к России и странам а-ля Иран, решение для него было бы более однозначным», — отметил Фурса.

Также он обратился к Службе безопасности Украины:

«Хотелось бы, чтобы СБУ и его руководство доверяло нашим партнерам и не выставляло себя на посмешище, предлагая альтернативные версии, когда весь цивилизованный мир уже все понял и определил для себя».

ИА REGNUM напоминает — информация о том, что самолет авиакомпании МАУ сбили ракетой, была озвучена странами Запада вечером 9 января, но утром 10 января президент Зеленский объявил, что это просто версия и Киеву нужны конкретные доказательства. Вечером 10 января в СБУ заявили, что рассматривают несколько приоритетных версий авиакатастрофы.