Киев, , 13:32 — REGNUM Сбитый 8 января украинский самолет в принципе может стать точкой замораживания конфликта в Персидском заливе, заявил сегодня, 11 января, украинский политолог Сергей Быков.

Эксперт подчеркивает, что такой прогноз звучит «цинично», но есть основания думать именно так.

«Иран заставят выплатить компенсации погибшим. Это бесспорно. Вопрос, остаётся, будет ли примирительный договор или Иран в международных судах признают виновным», — отмечает Быков.

Эксперт предполагает, что Иран станет более сговорчив после того, как их ПВО сбили украинский самолет. Речь пойдёт, подчеркнул эксперт, и о ядерном договоре, и об экономике.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Иран официально признал, что самолет украинской авиакомпании МАУ 8 января был сбит по ошибке.

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов… по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», — говорится в заявлении.

В свою очередь, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.