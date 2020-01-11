Кишинёв, , 13:19 — REGNUM Главу Прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Виорела Мораря задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и подделке документов по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Как передает ИА REGNUM об этом сообщил генпрокурор Молдавии Александр Стояногло.

Мораря задержали на 72 часа, в течение которых суд должен принять решение о дальнейшей мере пресечения.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился провести проверки в Прокуратуре по борьбе с коррупцией и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По словам Стояногло, именно в этих специальных ведомствах творились масштабные беззакония в период пребывания у власти в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.