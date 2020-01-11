Пхеньян, , 13:12 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической Республики отказались продолжать переговоры с о снятии санкций с Северной Кореи взамен на полную денуклеаризацию. Об этом сегодня, 11 января, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, что несмотря на начало американо-северокорейских переговоров по нормализации отношений, эти переговоры пока не дали какого-то конкретного результата.

Стороны не идут на компромис — США требуют от КНДР фактически одностороннего ядерного разоружения, а КНДР готова начать денуклеаризацию только после того, как США прекратят какие-либо военные учения у берегов Северной Кореи и снимут санкции.

«Переговоров о снятии санкций с КНДР взамен на полную денуклеаризацию больше не будет, США должны полностью выполнить требования Северной Кореи», — сказано в заявлении ЦТАК.