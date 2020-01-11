Вашингтон, 11 января 2020, 13:05 — REGNUM Демократы могут укрепить свои позиции за счет вопросов, связанных с национальной безопасностью и внешней политикой США, заявила политический обозреватель Мария Кардона в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, демократы могли бы заявить, что президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу для национальной безопасности.
Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Во вторник, 14 января, в Айове состоятся последние дебаты пяти кандидатов в президенты США от Демократической партии.
В дебатах примут участие бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.
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