Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Демократы могут укрепить свои позиции за счет вопросов, связанных с национальной безопасностью и внешней политикой США, заявила политический обозреватель Мария Кардона в статье для издания The Hill.

«Исторически сложилось так, что демократы всегда уступали республиканцам при обсуждении вопросов, связанных с внешней политикой и национальной безопасностью… Но сейчас у демократов появилась возможность для реванша», — говорится в статье.

По словам эксперта, демократы могли бы заявить, что президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу для национальной безопасности.

«В течение последних трех лет президентства Трампа многие эксперты неоднократно указывали на недостатки его политики в сфере национальной безопасности», — отметила Кардона.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Во вторник, 14 января, в Айове состоятся последние дебаты пяти кандидатов в президенты США от Демократической партии.

В дебатах примут участие бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

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