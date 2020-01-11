Вашингтон, , 13:04 — REGNUM У НАТО есть все возможности для того, чтобы расширить свое участие на Ближнем Востоке на фоне противостояния между США и Ираном, заявил бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

«Стоит отметить, что развертывание морских сил является наиболее практичным и вероятным. Например, группы из шести кораблей, в состав которых вошли бы фрегаты и эсминцы, могли бы оказать эффективное противодействие потенциальным иранским атакам, направленным против торгового судоходства», — говорится в статье.

По словам Ставридиса, другим логичным шагом стало бы наращивание учебный миссий НАТО, направленных на борьбу с терроризмом в регионе.

«Данный шаг, конечно, предполагает, что иракское правительство позволит войскам НАТО остаться. Другой возможностью является усиление сотрудничества с США в области киберопераций против Ирана, проводимых из центра кибербезопасности НАТО в Таллинне, Эстония», — добавил Ставридис.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп призвал к «более активному участию НАТО в ближневосточном процессе».

Отношения между США и Ираном дополнительно обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации в Ираке и ответного ракетного удара Ирана по американским целям в Ираке.

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