11 января 2020 | Время чтения 3 мин

Исторически сложилось так, что демократы всегда уступали республиканцам при обсуждении вопросов, связанных с внешней политикой и национальной безопасностью. Но сейчас у демократов появилась возможность для реванша.

Максим Исаев, , 15:20 — REGNUM В следующий вторник, 14 января, в Айове состоятся последние дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии. Внешняя политика и национальная безопасность, скорее всего, окажутся в числе приоритетных вопросов, пишет политический обозреватель Мария Кардона в статье для издания The Hill.

Трамп и демократы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Исторически сложилось так, что демократы всегда уступали республиканцам при обсуждении вопросов, связанных с внешней политикой и национальной безопасностью. Ставка на вопросы внешней политики помогла бывшему президенту США Рональду Рейгану выиграть свой первый срок, а Джорджу Бушу-младшему — второй. Противники демократов указали на их слабость в вопросах, связанных с национальной безопасностью, и это сработало.

Но сейчас у демократов появилась возможность для реванша. Они могут заявить, что президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу для национальной безопасности. Еще до того, как Трамп стал президентом, 50 республиканских экспертов в сфере национальной безопасности указали на то, что его политика будет представлять опасность для страны, если ему удастся победить на выборах. Они оказались правы. С тех пор действия Трампа неоднократно подвергались критике.

Дональд Трамп Media.defense.gov

В феврале 2019 года 58 бывших высокопоставленных сотрудников службы национальной безопасности раскритиковали решение Трампа о введение чрезвычайного положения на южной границе. Они заявили, что решение Трампа подорвет интересы США в сфере национальной безопасности и усугубит гуманитарный кризис, созданный администрацией. Они оказались правы.

В сентябре 2019 года 300 экспертов в области национальной безопасности подписали письмо, осуждающее действия Трампа в отношении Украины и поддерживающее расследование в рамках процедуры импичмента. Главный аргумент заключался в том, что, поставив на первое место свои политические интересы, Трамп злоупотребил властью и забыл о национальных интересах Соединенных Штатов. Они были правы.

Короче говоря, в течение последних трех лет президентства Трампа многие эксперты неоднократно указывали на недостатки его политики в сфере национальной безопасности. Эти предупреждения и заявления прозвучали не со стороны демократов, а со стороны экспертов в области национальной безопасности, многие из которых являются республиканцами. Эти эксперты занимали государственные должности в республиканских и демократических администрациях.

Большинство американцев согласны с этими выводами. Согласно опросу USA Today/Ipsos, большая часть граждан США считают, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани негативно сказалось на безопасности Соединенных Штатов.

Во вторник, 14 января, со стороны пяти кандидатов в президенты США от Демократической партии могут прозвучать страшные заявления и критические замечания в адрес Трампа. В дебатах примут участие бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

Байден обладает самым обширным опытом в том, что касается вопросов национальной безопасности. Его могут раскритиковать за то, что он проголосовал за войну в Ираке, однако он может заявить, что допустил ошибку и четко осознал, какой вред стране могут принести сфабрикованные разведданные.

Джозеф Байден

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Сандерс, Уоррен и Клобушар могут разрекламировать свою внешнеполитическую работу в Сенате и указать на свое понимание того, как устроен мир.

Трамп продолжает делать резкие заявления в Twitter. Он сначала выразил недоверие и нанес оскорбление американскому разведывательному сообществу, а затем использовал разведанные для того, чтобы поставить страну на грань войны с Исламской Республикой Иран. Его хаотичная политика не имеет ничего общего с твердым руководством и уравновешенными действиями, в которых мир так отчаянно нуждается.

Нам нужен главнокомандующий, которому мы можем доверять. Американская общественность больше не может доверять словам Трампа или его администрации, особенно, когда речь заходит о вопросах внешней политики.