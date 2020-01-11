Тегеран, , 12:26 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани сделал заявление в связи с гибелью украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Заявление Рухани распространила сегодня, 11 января, пресс-служба президента Ирана.

Напомним, сегодня власти Ирана признали, что украинский Boeing был сбит иранской системой ПВО по ошибке.

Рухани пояснил, что иранские вооруженны силы были приведены в состояние полной боевой готовности из-за агрессии и запугивания со стороны США.

«В условиях угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани Вооружённые силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе», — сказано в заявлении Рухани.

Также президент Ирана подчеркнул, что все виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами катастрофы стали 176 человек.