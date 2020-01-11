Тегеран, , 12:09 — REGNUM Высший руководитель (рахбар) Исламской Республики Иран Али Хаменени дал указание обнародовать результаты расследования причин катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Сообщается, что как только рахбара проинформировали о том, что причиной катастрофы стала ошибка иранской системы ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос. Также Хоменеи подтвердил, что результаты расследования будут обязательно опубликованы «честно и транспарентно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский Boeing 737 разбился в ночь на 8 января после взлета из международного аэропорта имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла спустя несколько десятков минут после того, как иранкские войска нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке.

Стоит отметить, что версия о том, что самолет был сбит иранскими системами ПВО, которые ждали американского отвеного удара, появилась практически сразу.