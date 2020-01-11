Москва, , 11:26 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв провел аналогию между сбитым Боингом в Иране и малазийским Боингом.

«Аналогия как раз очень уместная. Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор обратил внимание на то, что в 2014 году разведки фактически молчали.

«Если вскроется правда о катастрофе на Донбассе, или о той же «небесной сотне», это станет скандалом посильнее «пробирки Колина Пауэлла». Авторитет Запада как сильнейшего мирового полюса разом обрушится. Если уже Ирак открыто требует вывести войска США со своей территории, то там осмелеют и другие», — рассуждает он.

Поэтому, делает вывод парламентарий, и не было громогласного хора западных разведок в 2014.

«Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные были. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада: когда нужно, все данные немедленно появятся. Свидетели, космос, разведка», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. Тегеран глубоко сожалеет о произошедшем и выражает соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.