Москва, , 11:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на заморозке и пересмотре действующих тарифов на услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ намерено внести в Госдуму законопроект о штрафах для поставщиков за завышение цен на ресурсы. Миронов заверил, что депутаты фракции поддержат законопроект.

«Мы поддержим эту инициативу правительства. Более того, при рассмотрении законопроекта я буду настаивать на заморозке и полном пересмотре уже действующих тарифов, которые давно вышли за все рамки не только приличия, но и здравого смысла», — отметил Миронов в Facebook.

Он возмущен тем, что сейчас граждане переплачивают монополистам вдвое, а то и втрое.