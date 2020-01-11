Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону надо налаживать торговые отношения с Москвой. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Считаю, мы можем поладить с Россией после того, как охота на ведьм… закончилась и они потратили $45 млн и не нашли ничего», — сказал Трамп, имея в виду расследования о якобы имеющихся у него связей с Россией.

Стоит отметить, что Трамп еще с периода своей предвыборной кампании не раз заявлял о том, что США было бы неплохо поладить с Россией, но ничего не сделал для того, чтобы российскох-американские отношения хоть сколько-нибудь улучшились.