Сухум, , 10:59 — REGNUM Сотрудники МВД и других силовых структур Абхазии продолжают следить за обстановкой в Сухуме. Об этом 11 января сообщил журналистам глава МВД республики Раули Смыр.

По словам Смыра, силовики работают в усиленном режиме несения службы. Задействованы службы МВД, СОБР и СГБ Абхазии. С 08:00 мск выставлены посты возле правительственных зданий в Сухуме.

Ситуация в городе спокойная, перед правительственным зданием людей практически нет, все участники акции протеста, остававшиеся на ночь, находятся внутри здания администрации президента.

По предварительным данным, протестующие собираются покинуть здание администрации президента Абхазии после его переговоров с оппозицией, которые намечены на 11 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне общественно-политической ситуации, создавшейся в Абхазии, Верховный суд страны принял решение о признании незаконными результатов голосования второго тура президентских выборов и проведении новых выборов главы Республики.

В свою очередь, администрация действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы признала решение Верховного суда незаконным и собирается обжаловать его.

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