Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Американская компания Facebook удалила из своей одноименной социальной сети, а также подконтрольной ей соцсети Instagram все записи, сделанные в поддержку убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.

В Facebook пояснили, что компания работает в условиях санкций США против Ирана. Поскольку США ввели персональные санкции против руководителей иранского Корпуса стражей исламской революции, а Сулеймани и был одним из таких руководителей, то все записи, сделанные в его поддержку, были удалены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска по приказу президента США Дональда Трампа убили генерал-майора Сулеймани, который командовал спецподразделеним «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.