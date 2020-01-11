Нью-Йорк, США, , 09:08 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода. Голосование по резолюции состоялось 10 января.

Резолюция была подготовлена Бельгией и Германией. Она отличается от предыдущей тем, что сокращается количество контрольно-пропускных пунктов, через которые в Сирию могут попадать гуманитарные конвои. Ранее таких пунктов было четыре, теперь осталось два — «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией.

Также срок продления механизма трансграничной гуманитарной помощи был сокращен с одного года до шести месяцев.

Стоит отметить, что при голосовании Россия, Китая, Великобритания и США воздержались. Остальные 11 членов Совбеза голосовали «за».

Российская Федерация 19 декабря 2019 года представила свой вариант резолюции, так как посчитали, что подготовленная Бельгией и Германией резолюция является «неприемлемой».