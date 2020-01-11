Москва, , 08:58 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации обвинило ВМС США в опасном сближении с российским кораблем в Аравийском море. Соответствующее заявление распространила пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, что впервые об инциденте сообщило командование 5-го флота ВМС США. Американские военные заявили, что российский боевой корабль якобы опасны сблизился с эсминцем Farragut в Аравийском море. Действия российского корабля американские военные назвали «агрессивными».

Но в российском Минобороны ответственность за инцидент возложили на США и отвергли обвинения в адрес российской стороны.

Дело в том, что два судна действительно сблизились — американское судно находилось у российского по левому борту. Согласно пункту №15 Конвенции о международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года, в том случае, когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу.

То есть американское судно в любом случае должно было уступить курс российскому судну. Но американцы этого не сделали. Более того, свое нарушение они зафиксировали на видео и дае выложили на официальной странице 5-го флота ВМС США в сети микроблогов Twitter.

Минобороны РФ обвинило американскиз военных в вопиющем непрофессионализме.