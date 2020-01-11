Киев, , 08:36 — REGNUM Лидер «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» Филарет отозвал подпись под постановлением объединительного собора, который прошел 15 декабря 2018 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба «УПЦ КП».

ИА REGNUM напоминает, 15 декабря 2018 года в соборе Софии Киевской прошел так называемый собор, объединивший украинских раскольников из так называемых Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в так называемую Православную Церковь Украины, которая в итоге получила от Константинопольской Православной Церкви признание (томос об автокефалии).

В пресс-службе пояснили, что из-за подписи Филарета, которая стоит под постановлением собора от 15 декабря 2018 года, в Министерстве культуры Украины «киевскому патриархату» отказывают в регистрации и потому он уведомил министра культуры об отзыве своей подписи под постановлением указанного собора.

В эфире украинского телеканала ZIK Филарет пояснил свое решение тем, что он отозвал свою подпись под постановлением собора, дабы устранить спекуляции на теме собора 15 декабря 2018 года, а также, чтоб подчеркнуть, что для Филарета этот собор не является «настоящим поместным собором», так как он был созван якобы «по требованию» главы Константинопольской церкви Варфоломея.

ИА REGNUM напоминает, после получения ПЦУ томоса об автокефалии в Стамбуле (6 января 2019 года), между Филаретом и главой ПЦУ Епифанием возник конфликт. Как выяснилось, реальным руководителем ПЦУ по словам Филарета якобы должен был быть сам Филарет, а Епифанию отводилась роль своего рода представителя ПЦУ на международном (межцерковном) уровне. Кроме того, проанализировав томос об автокефалии, Филарет стал говорить, что он вводит ПЦУ в зависимость от Константинопольской Православной Церкви.

В июне 2019 года Филарет провел так называемый собор «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», несмотря на то, что эта организация была распущена накануне собора, который состоялся 15 декабря 2018 года, заявив, что «Киевский Патриархат» не ликвидирован. В данный момент Филарет пытается восстановить регистрацию «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» в юридическом поле Украины. Фактически Филарет и поддержавшие его «иерархи» ушли в раскол. Недавно Филарет возвел на несколько кафедр так называемых епископов от «УПЦ КП», таким образом наращивая присутствие в украинских регионах представителей своей церковной структуры, которую он называет «единственной независимой» на Украине.