Киев, , 08:30 — REGNUM Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у Российской Федерации нет никакого надводного флота. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

Романюк на полном серьезе утверждает, что российский Черноморский флот якобы находится в «крайне плачевном состоянии» и не представляет никакой угрозы в регионе.

«Поэтому говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе — это просто какая-то гипербола», — сказал «эксперт».

Он также уверен, что в Черном море флоты Турции и Румынии значительно превосходят Черноморский флот России, а все что есть у Москвы — это атомные подводные лодки.

Напомним, что к 2017 году в составе Черноморского флота России находились более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также подводные лодки проекта 636.3. Также был существенно обновлен парк летательных аппаратов. Поэтапное обновление всех компонентном Черноморского флота продолжается и сейчас.

Что касается Турции, то все её ВМС состоят из 16 фрегатов, 10 корветов и 12 подводных лодок. При этом только часть из этих судов действует на Черном море. А в составе ВМС Румынии только три фрегата и четыре корвета.

Примечательно, что в составе ВМС Украины остался только один относительно боеспособный крупный корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный». Подводных лодок у ВМС Украины нет.

Недавно в акватории Черного моря прошли учения Черноморского флота России, в которых принял участие президент Владимир Путин. Черноморский флот продемонстрировал впечатляющую мощь.

У России есть еще Балтийский, Тихоокеанский и Северный флоты.