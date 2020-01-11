Наха, Япония, , 08:33 — REGNUM Участие в миссии по патрулированию в зоне Оманского залива примут два противолодочных самолета Р-3С Orion ВМС самообороны Японии. Торжественная церемония по их отправке транслировалась в эфире японского общественного телевидения из аэропорта города Наха.

Воздушные судна будут собирать информацию в регионе, которая призвана обеспечить безопасность для японских кораблей, проходящих через пролив. Эти самолеты будут дислоцированы на авиабазе в Джибути.

Операция по патрулированию должна стартовать во второй половине февраля, когда в залив прибудет японский эсминец «Таканами».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что японский военный корабль может быть направлен в Ормузский пролив для патрулирования без координации с Вашингтоном.

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