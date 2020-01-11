Берн, , 08:06 — REGNUM Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Российской Федерации по судебному процессу с рядом украинских компаний, которые имели активы в Крыму и потеряли их после 2014 года. Об этом сообщает Swiss Info.

Напомним, что еще в апреле 2019 года Женевский арбитраж вынес решение, согласно которому, Россия должна выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за их активы, потерянные после того, как Крым вернулся в состав России в 2014 году.

Российские власти не раз указывали, что суд в Женеве не имеет никакого права рассматривать данные дела. При этом Москва подавала апелляционные жалобы, в которых указывала, что на украинские предприятия не распространяется действия российско-украинского соглашения о взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Однако апелляционные суды к доводам российской стороны не прислушались и оставили в силе решение Женевского арбитража.