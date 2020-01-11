Вашингтон, , 07:51 — REGNUM США надо налаживать торговлю с Россией, заявил 10 января президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Президент напомнил, что это возможно будет сделать, так как «охота на ведьм» закончилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Дональд Трамп также заявлял, что власти США готовы развивать двустороннюю торговлю с РФ.

В апреле 2019 года было расследование, которое касалось обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США. Следствию не удалось найти свидетельств «связи» Трампа с российскими властями.

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