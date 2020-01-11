Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Записи в поддержку убитого США главы иранского спецназначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани удаляют социальные сети Facebook и Instagram. Об этом 10 января передает телекомпания CNN.

По словам представителя Facebook, по отношению к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и его руководство власти США причислят к субъектам, в отношении которых введены американские санкции. Именно записи, касающиеся данных организаций и удаляют соцсети.

Сообщается, что власти Ирана призывают население устроить бойкот Instagram и собирают обращения от граждан для удаления их аккаунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января канадские власти потребовали от президента США Дональда Трампа обоснования атаки американских ВВС на аэропорт Багдада, в результате которого был убит Касем Сулеймани.

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