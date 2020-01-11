Амстердам, , 07:07 — REGNUM Военная разведка Нидерландов, вслед за спецслужбами США и Канады, считает, что Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который 8 января разбился в Иране, скорее всего был сбит с земли.

Министр обороны Анна Бейлевелд сообщила, что голландская военная разведка обладает информацией из своих источников, которая указывает на то, что самолёт был сбит иранскими средствами ПВО.

В свою очередь, министр иностранных дел Стеф Блок в Брюсселе подтвердил наличие у голландских служб собственной информации и заявил о необходимости тщательного расследования данного инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране разбился пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил.