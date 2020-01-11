Маскат, , 06:40 — REGNUM После смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида высший военный совет страны призвал правящую семью собраться для избрания преемника. Об этом 11 января сообщает Reuters.

Кабус бен Саид не оставил наследника и не назначен преемника публично. В соответствии с законом 1996 года правящая семья должна избрать приемника в течение трёх дней, после того, как престол будет освобождён.

Если семейный совет в указанный срок не придёт к согласию, высший совет, включающий военных, руководителей служб безопасности и Верховного суда, предложит кандидатуру, которую султан должен был оставить в запечатанном письме.

В качестве вероятных претендентов на престол местными наблюдателями называются три кузена султана: Асад, Шихаб и Хайтам бен Тарик аль-Саид.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался 10 января на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Кабус бен Саид правил в стране почти 50 лет — с 1970 года, когда он пришёл к власти в результате бескровного переворота.

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