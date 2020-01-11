Берлин, , 06:40 — REGNUM Участие России является важным условием для урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью редакционной группе Der Funke.

По словам Мааса, без Москвы невозможно будет избежать нового конфликта между Ираном и США. Министр отметил, что власти Германии намерены развивать сотрудничество с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года Хайко Маас на встрече с американским госсекретарем Майком Помпео заявил, что Запад не сможет без США разрешить международные кризисы.

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