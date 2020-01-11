Даллас, США, , 05:27 — REGNUM Уведомление о прекращении с 2020 года приема на территории Техаса беженцев из других стран отправил в Госдепартамент США губернатор штата Грег Эбботт. Об этом 10 января сообщает Associated Press.

Техас стал первым американским регионом, который воспользовался указом президента США Дональда Трампа. Эбботт объяснил отказ тем, что его Техас принимает на своей территории больше всего беженцев среди других штатов.

По данным исследовательской службы Pew Research Center, с 2002 года в штат въехало около 88,3 тыс. иностранных граждан. Губернатор добавил, что власти Техаса направят усилия на поддержку уже принятых иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Дональд Трамп распорядился установить лимит для приема беженцев в США на 2020 год в количестве не более 18 тысяч человек.

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