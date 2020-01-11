Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Выстраивать конструктивные и продуктивные отношения США с Россией пожелал новому американскому послу в Москве Джону Салливану госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом 10 января глава Госдепа написал в своем Twitter.

Помпео навзвал Салливана подходящей кандидатурой на пост посла. Дипломат должен прибыть в Москву 16 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Сенат США утвердил назначение Джона Салливана новым послом в РФ. До него пост занимал Джон Хантсман, ушедший в отставку в начале августа 2019 года.

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