Тунис, 11 января 2020, 03:57 — REGNUM Состав нового тунисского правительства отклонила Ассамблея народных представителей государства по итогам пленарного заседания 10 января, передает центральное телевидение Туниса.
Заседание парламента длилось больше 14 часов. 134 депутата проголосовали против предложенного премьер-министром Хабибом Жемли списка министров. Еще 72 члена ассамблеи поддержали состав нового правительства.
Решение парламента Туниса об отказе доверия стало первым в истории государства. Президент страны Каис Саид должен в течение 10 следующих дней провести консультации с политическими партиями для определения новой кандидатуры премьер-министра.
Как сообщало ИА REGNUM, Каис Саид избран президентом Туниса 17 октября 2019 года по результатам второго тура голосования.
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