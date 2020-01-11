Вашингтон, , 03:56 — REGNUM В день убийства иранского генерала Касема Сулеймани американские военные в Йемене пытались ликвидировать еще одного высокопоставленного иранского командира — Абдулу Резу Шахлаи. Об этом 10 января сообщает газета Washington Post.

Шахлаи является одним из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Американские власти собирались объявить о ликвидации обоих военачальников одновременно, но операция по убийству последнего провалилась.

По мнению авторов издания, факт еще одного покушения говорит о том, что устранение Сулеймани могло быть только частью более широкой операции американских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Ираке в результате ракетной атаки США.

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