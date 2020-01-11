Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Пентагон выделил около $135 млн на на содержание своей передовой базы развертывания войск Арифжан в Кувейте, сообщила 10 января пресс-служба военного ведомства США.

В сообщении сказано, что Пентагон выделил дополнительно $134,49 компании Vectrus Systems. Фирма проведёт работы по «поддержанию функционирования базы в Кувейте и обеспечение ее безопасности». Срок окончания этих работ определён согласно контракту 28 сентября 2020 года.

База Арифжан, где дислоцированы в основном подразделения сухопутных войска США, находится южнее Эль-Кувейта.