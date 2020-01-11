Прага, , 03:55 — REGNUM Министр культуры Чехии, бывший глава МИД страны Лубомир Заоралек ожидает от Ирана дальнейших жестких действий против Запада в ответ на убийство Касема Сулеймани, сообщил 10 января еженедельник Reflex.

Заоралек выразил уверенность, что дальнейшие ответные действия Ирана ещё впереди. Экс-глава чешского МИД полагает, что действия Тегерана «могут быть более продуманными, чем мы можем сейчас представить». Чешский министр полагает, что Иран может на нести удар в самый неожиданный и опасный момент для президента США Дональда Трампа, по приказу которого убит Сулеймани.

Заоралек подчеркнул, что удар по иранскому генералу был произведён в нарушение международного права и создал опасный прецедент.

«Открывается путь к ликвидации людей, которые кому-то не нравятся. Создается путь к мироустройству без каких-либо правил», — заявил министр.

Он напомнил, что Чехия узнала, каков мир без правил, в 1938 году. Заоралек имел в виду раздел Чехословакии между нацистской Германией и Польшей в результате Мюнхенского сговора стран Запада с Гитлером.

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