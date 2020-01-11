Киев, , 02:49 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил своё возмущение появлением в стране консервов с провокационными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Журавко выложил фото мясных консервов «Сепар в сметане», выпущенные бывшим участником так называемой АТО Александром Грамарчуком. Также он производит тушёнку «Сепар в масле», «Снегирь православный» и «Сепар луганский выдержанный». Надпись на одной из банок гласит, что продукция «содержит кусочки русскоязычных младенцев». На этикетках напечатано изображение чёрно-красного флага «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в розничной сети появились соусы «Hell Daddy» с надписью «Смерть врагам».

Политик назвал такую продукцию глумлением над мёртвыми и призывом к людоедству. По мнению Журавко, это свидетельствует, что на Украине «не осталось ничего человеческого». Экс-депутат подчеркнул, что украинские власти не реагируют на такие провокации.

«И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!» — восклицает Журавко.

Политик заявил, что ему стыдно за своих соотечественников.

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