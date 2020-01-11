Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о решении британского принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл, выйти из королевской семьи, страшими членами которой они являются, сообщил 10 января телеканал Fox News.

Трамп назвал произошедшее «печальным». Американский президент охарактеризовал королеву Елизавету II как»потрясающую женщину», ни разу не допускавшую ошибок.

«Я проявляю глубокое уважение к королеве, я не думаю, что это должно происходить с ней», — заявил Трамп.

Вечером 8 января принц Гарри и его супруга сообщили на своей странице в Instagram, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи и намерены добиться материальной независимости от королевского дома. Британский телеканал Sky News, сообщил 9 января, что правительство и королевская семья Соединённого Королевства в ближайшее время будут стараться найти выход из кризиса, спровоцированного беспрецедентным поступком герцога и герцогини Сассекских.

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