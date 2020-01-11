Женева, Швейцария, , 01:19 — REGNUM Две апелляции российской стороны об отмене компенсации в размере 80 млн франков ($82,1 млн) двенадцати украинским компаниям, владевших активами в Крыму до присоединения полуострова к России, отклонил Федеральный суд Швейцарии, 10 января сообщает издание Swissinfo.

Судебная инстанция посчитала необоснованными жалобы российской стороны о том, изменение границ требует дополнительного соглашения между Москвой и Киевом, а также, что арбитражный суд Женевы, вынесший данные решения в апреле 2019 года, не имеет компетенции для рассмотрения этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что его организация готовит обновленные иски против РФ по активам в Крыму.

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