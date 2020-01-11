Сухум, , 00:21 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен опротестовать решение Верховного суда республики, признавшего незаконными результаты президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба президента Абхазии.

«Определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране», — говорится в распространённом заявлении.

В администрации добавили, что принятие решения происходило на фоне погромов в правительственных зданиях и фактического осадного положения здания Верховного суда. Такое давление на суд в пресс-службе президента назвали достаточным, чтобы усомниться в объективности вынесенного решения.

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