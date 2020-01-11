Сухум, , 05:05 — REGNUM Решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии по делу о президентских выборах является незаконным и будет обжаловано. Об этом 10 января сообщает пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Пресс-служба сообщает, что решение Кассационной коллегии Верховного суда о признании незаконными результатов президентских выборов, прошедших осенью 2019 года, вынесено с грубыми нарушениями действующего законодательства и не является законным и обоснованным.

Отмечается, что решение было вынесено на фоне погромов административных зданий и осадного положения здания Верховного суда. При таком давлении нельзя говорить об условиях для принятия объективного решения Верховным судом.

Определение Кассационной коллегии Верховного суда может привести к обострению сложившейся общественно-политической ситуации в Абхазии и будет обжаловано в порядке надзора в Президиуме Верховного суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании Верховным судом Абхазии незаконными результатов президентских выборов и принятии решения о назначении новых выборов главы государства в соответствии с установленными конституцией Республики сроками.

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