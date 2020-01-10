Сухум, , 23:58 — REGNUM Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева состоялась в столице Республики, городе Сухуме. Об этом 10 января сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Хаджимба и Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в Абхазии, а также пути выхода из неё и нормализации обстановки.

Напомним, в Абхазии 9 января начались акции протеста, организованные оппозицией в связи с несогласием с результатами президентских выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 января Верховный суд Абхазии рассмотрел жалобу экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квицинии и постановил признать незаконными результаты президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года и назначить новые выборы главы государства в установленные конституцией Абхазии сроки.

Представитель ЦИК сообщил, что новая дата выборов президента Абхазии будет назначена после заседания членов избирательной комиссии.

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