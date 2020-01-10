Оттава, , 23:53 — REGNUM Визы начали выдавать власти Ирана специалистам из Канады, которые участвуют в расследовании крушения украинского Boeing 737−8KV, написал 10 января канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

По словам Шампаня, два канадских специалиста уже получили визы. Ожидается, что и остальные канадцы, участвующие в расследовании, смогут в ближайшее время лететь в Иран для помощи на месте.

Несколько человек ждут получения иранской визы в Анкаре. Канадцы едут в Тегеран также для оказания консульской помощи и помощи в идентификации жертв крушения авиалайнера.

Напомним, в результате крушения украинского авиалайнера под Тегераном 8 января 2020 г. погибли в том числе и граждане Канады. В расследовании катастрофы принимают участием специалисты из разных стран.

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