Тегеран, , 23:42 — REGNUM Задержка вылета украинского Boeing 737−8KV в день катастрофы была вызвана перегрузом, заявил 10 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает IRNA.

По словам Резайефара, у пассажиров было много багажа, лайнер был заполнен. Пилот попросил выгрузить часть багажа, чтобы перераспределить его на следующий рейс до Киева. С этим и была связана задержка вылета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана должны объявить предварительную причину крушения Boeing 737−8KV, которое произошло 8 января 2020 г. под Тегераном, завтра, 11 января.

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